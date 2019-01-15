JTBC《经常请吃饭的漂亮姐姐》编剧、导演将推新作MBC《春夜》！孙艺珍、丁海寅出演讨论中 网友：拜托不要
韩剧 2019年1月15日 星期二11:42 JiaJia
被称为「《漂亮姐姐》2.0」的《春夜》...主演剧本递给孙艺珍和丁海寅，但网友们好像不是很买单耶…
昨日（14日），有消息指出，预计接档《The Banker》作为MBC水木剧（周三、四）播出的《春夜》，是JTBC《经常请吃饭的漂亮姐姐》金恩编剧、安畔锡导演二度合作的作品，描述积极、进取又热情的30代女性，整理了与恋人的爱情长跑后，迎来全新的爱情的故事。是与《漂亮姐姐》一样平和又日常的内容，而合作《漂亮姐姐》的孙艺珍、丁海寅，则收到主角出演提案。
对此，孙艺珍的经纪公司回应：「确实收到出演邀约，正在准备讨论出演问题。」
丁海寅的经纪公司也表示：「是众多出演提案之一，尚未决定出演。」
此一选角新闻一出，网友们纷纷表示：「这样好像不对吧？」、「一样的编导、一样的男主、一样的女主…说实话腻了。」、「两位演员在其他作品见面比较好～」等。不晓得各位又有什么想法呢？
（图片来源：TVDaily、KSD、JTBC《经常请吃饭的漂亮姐姐》）
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