又美又努力的BLACKPINK LISA竟被罵醜，JENNIE力挺隊友：她由我們照顧

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BLACKPINK成員LISA，instagram粉絲數高達1300萬，成為韓國女藝人中的第一名，可想而知她的人氣有多麼火爆。

泰國籍的LISA有著人人羡慕的完美身材比例，加上又是隊內的舞蹈擔當，每一次亮相都吸引無數人的目光。 然而就是這樣的她也遭到了不公平視線。一位韓國網民在網路上公開指責LISA的外貌，相關內容一度被泰國媒體報導，也引發了巨大的爭議。 泰國當地民眾更是認為韓國網民不僅僅只是批評LISA的長相，而是蔑視泰國人，還在SNS上發起了「#RESPECT_LISA」的運動，廣大粉絲也紛紛前往LISA的ins支援，討伐惡意留言者。

對此事一直沉默的BLACKPINK終於爆發了，在12日的泰國曼谷演唱會上，JENNIE就站出來為LISA發聲，力挺隊友，表示：「LISA是一個強大、健康、積極向上的人，我想在LISA的家鄉告訴每一位， 她，由我們來照顧！ 」



這段發言真的超帥氣啊~



「圖：JENNIE IG、twitter」

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