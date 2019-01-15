又美又努力的BLACKPINK LISA竟被罵醜，JENNIE力挺隊友：她由我們照顧
明星 2019年1月15日 星期二08:00 Rui
BLACKPINK成員LISA，instagram粉絲數高達1300萬，成為韓國女藝人中的第一名，可想而知她的人氣有多麼火爆。
泰國籍的LISA有著人人羡慕的完美身材比例，加上又是隊內的舞蹈擔當，每一次亮相都吸引無數人的目光。 然而就是這樣的她也遭到了不公平視線。一位韓國網民在網路上公開指責LISA的外貌，相關內容一度被泰國媒體報導，也引發了巨大的爭議。 泰國當地民眾更是認為韓國網民不僅僅只是批評LISA的長相，而是蔑視泰國人，還在SNS上發起了「#RESPECT_LISA」的運動，廣大粉絲也紛紛前往LISA的ins支援，討伐惡意留言者。
對此事一直沉默的BLACKPINK終於爆發了，在12日的泰國曼谷演唱會上，JENNIE就站出來為LISA發聲，力挺隊友，表示：「LISA是一個強大、健康、積極向上的人，我想在LISA的家鄉告訴每一位， 她，由我們來照顧！ 」
這段發言真的超帥氣啊~
「圖：JENNIE IG、twitter」
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留言/評論
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LISA真的整個BP最正 性格討喜 是連女生都會超喜歡的那種個性唉
https://youtu.be/O01O6ACGA_U
1小時前
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Blackpink裡面最喜歡的就是Lisa 居然敢說Lisa醜 怎麼不照照鏡子🙄😑😡
3小時前
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很好奇批評別人長相的這位韓國酸民，長得又有多好看了，怎麼不po個照片來看看，忌妒別人美才會說這種話吧，
就算真的長得再漂亮，
心卻非常醜惡，也會相由心生的，自己的內在太匱乏，才會拿別人長相來做文章，少造點口業吧…🙄
3小時前
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