又美又努力的BLACKPINK LISA竟被骂丑，JENNIE力挺队友：她由我们照顾
明星 2019年1月15日 星期二08:00 Rui
BLACKPINK成员LISA，instagram粉丝数高达1300万，成为韩国女艺人中的第一名，可想而知她的人气有多么火爆。
泰国籍的LISA有著人人羡慕的完美身材比例，加上又是队内的舞蹈担当，每一次亮相都吸引无数人的目光。 然而就是这样的她也遭到了不公平视线。一位韩国网民在网路上公开指责LISA的外貌，相关内容一度被泰国媒体报导，也引发了巨大的争议。 泰国当地民众更是认为韩国网民不仅仅只是批评LISA的长相，而是蔑视泰国人，还在SNS上发起了「#RESPECT_LISA」的运动，广大粉丝也纷纷前往LISA的ins支援，讨伐恶意留言者。
对此事一直沉默的BLACKPINK终於爆发了，在12日的泰国曼谷演唱会上，JENNIE就站出来为LISA发声，力挺队友，表示：「LISA是一个强大、健康、积极向上的人，我想在LISA的家乡告诉每一位， 她，由我们来照顾！ 」
这段发言真的超帅气啊~
「图：JENNIE IG、twitter」
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留言/评论
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LISA真的整個BP最正 性格討喜 是連女生都會超喜歡的那種個性唉
1小时前
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Blackpink裡面最喜歡的就是Lisa 居然敢說Lisa醜 怎麼不照照鏡子🙄😑😡
3小时前
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Menny Ross珍妮真的很善良 他們也很愛對方保護彼此 就是有人愛挑撥離間她們的感情 真呵呵^^
59分前
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很好奇批評別人長相的這位韓國酸民，長得又有多好看了，怎麼不po個照片來看看，忌妒別人美才會說這種話吧，
就算真的長得再漂亮，
心卻非常醜惡，也會相由心生的，自己的內在太匱乏，才會拿別人長相來做文章，少造點口業吧…🙄
3小时前