金在奐攜手SWING籌備SOLO出道 粉絲官咖首日會員超5萬&官方應援色公開！

金在奐攜手SWING籌備SOLO出道 粉絲官咖首日會員超5萬&官方應援色公開！

明星   2019年1月11日   星期五08:00   Sani   1

1月9日，擔任Wanna One所屬社的SWING娛樂公司宣佈與金在奐簽約，並在同一天下午開通了金在奐的粉絲官咖，短短一天就吸引到超過5萬名會員，由3種顏色組成的應援色也非常獨特！

SWING表示：「SWING Ent.將不遺餘力地支援金在奐的音樂發展，以及SOLO活動的企劃、行銷和管理，對於作為Wanna One的主唱展現出帥氣活動的金在奐，Stone Music Ent.將動用公司的全部設施支援其未來的活動。 」

金在奐也為紀念官咖的開設寫道：「能通過粉絲官咖問候大家真的非常激動，還不太習慣。 希望大家經常來這裡聽我的故事。 」

官咖裡還首次公開了金在奐的應援色，是一共由3種顏色組成的漸變色，左邊的藍色7702c代表「不論何時都會用音樂為大家帶去心靈的安慰和幸福的、唱歌的金在奐」，右邊的淡紫色270c代表「在金在奐身邊添加和聲、為幸福伴奏的粉絲」 ，而中間的淡綠色7464c則代表「連接金在奐和粉絲的，如月光一般的音樂」。 好詩意啊！

金在奐2017年以個人練習生身份參加《Produce 101》第二季出道，所屬的期間限定團Wanna One已經在2018年12月31日結束活動，僅剩本月底的告別演唱會《Therefore》。 期待金在奐音樂人生的第二幕！

（圖源：KSD韓星網，網路）

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