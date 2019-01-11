知名女爱豆父亲被职员起诉性侵！？曾上电视综艺节目 李善彬公开与李光洙恋情后的首个生日&主演 tvN 新剧明日首播！ 粉嘟嘟超可爱！ 网友为Wanna One姜丹尼尔设计「鲜桃汁应援手灯」 BTS防弹少年团要当师兄啦！Big Hit 公开新男团 TXT 首位成员 「自带油漆桶」的爱豆！服装颜色总是和背景色巧妙融合的EXO SUHO BTOB 旼赫释出首波预告片 〈HUTAZONE〉宣传列车进入首尔 2 号线！ 长版羽绒服保暖之余也代表著阶级地位？ 金在奂携手SWING筹备SOLO出道 粉丝官咖首日会员超5万&官方应援色公开！

1月9日，担任Wanna One所属社的SWING娱乐公司宣布与金在奂签约，并在同一天下午开通了金在奂的粉丝官咖，短短一天就吸引到超过5万名会员，由3种颜色组成的应援色也非常独特！

SWING表示：「SWING Ent.将不遗余力地支援金在奂的音乐发展，以及SOLO活动的企划、行销和管理，对於作为Wanna One的主唱展现出帅气活动的金在奂，Stone Music Ent.将动用公司的全部设施支援其未来的活动。 」

金在奂也为纪念官咖的开设写道：「能通过粉丝官咖问候大家真的非常激动，还不太习惯。 希望大家经常来这里听我的故事。 」



官咖里还首次公开了金在奂的应援色，是一共由3种颜色组成的渐变色，左边的蓝色7702c代表「不论何时都会用音乐为大家带去心灵的安慰和幸福的、唱歌的金在奂」，右边的淡紫色270c代表「在金在奂身边添加和声、为幸福伴奏的粉丝」 ，而中间的淡绿色7464c则代表「连接金在奂和粉丝的，如月光一般的音乐」。 好诗意啊！



金在奂2017年以个人练习生身份参加《Produce 101》第二季出道，所属的期间限定团Wanna One已经在2018年12月31日结束活动，仅剩本月底的告别演唱会《Therefore》。 期待金在奂音乐人生的第二幕！



（图源：KSD韩星网，网路）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻