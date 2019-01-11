金在奂携手SWING筹备SOLO出道 粉丝官咖首日会员超5万&官方应援色公开！

1月9日，担任Wanna One所属社的SWING娱乐公司宣布与金在奂签约，并在同一天下午开通了金在奂的粉丝官咖，短短一天就吸引到超过5万名会员，由3种颜色组成的应援色也非常独特！
SWING表示：「SWING Ent.将不遗余力地支援金在奂的音乐发展，以及SOLO活动的企划、行销和管理，对於作为Wanna One的主唱展现出帅气活动的金在奂，Stone Music Ent.将动用公司的全部设施支援其未来的活动。 」
金在奂也为纪念官咖的开设写道：「能通过粉丝官咖问候大家真的非常激动，还不太习惯。 希望大家经常来这里听我的故事。 」
官咖里还首次公开了金在奂的应援色，是一共由3种颜色组成的渐变色，左边的蓝色7702c代表「不论何时都会用音乐为大家带去心灵的安慰和幸福的、唱歌的金在奂」，右边的淡紫色270c代表「在金在奂身边添加和声、为幸福伴奏的粉丝」 ，而中间的淡绿色7464c则代表「连接金在奂和粉丝的，如月光一般的音乐」。 好诗意啊！
金在奂2017年以个人练习生身份参加《Produce 101》第二季出道，所属的期间限定团Wanna One已经在2018年12月31日结束活动，仅剩本月底的告别演唱会《Therefore》。 期待金在奂音乐人生的第二幕！
（图源：KSD韩星网，网路）
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