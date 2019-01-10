《加油吧威基基2》六位主演全定案！金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金叡園
韓劇 2019年1月10日 星期四12:00 MiJimin
搞笑又勤奮的青年們回來啦～！！！民宿「威基基」準備重新開張囉。
讓大家期待已久的 JTBC《加油吧威基基2》終於確定所有主演人選，由三男三女組成，主演有金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金叡園等六位，準備讓民宿「威基基」重新開張囉～！
上一季捧紅了六位主演們，也讓許多觀眾認識了有實力的新一代演員，這一回大換血，背景從大學同窗變成高中同學聚集在民宿「威基基」，充滿夢想、友情、愛情的故事。
▼島上出生的歌手志願生，投資民宿的一號受害者－金善浩，代表作品：《百日的郎君》、《金科長》
▼民宿「威基基」官方笑聲製造機－李伊庚，代表作品：《加油吧威基基》、《赤月青日》
▼天才棒球選手出身，投資民宿的二號受害者－申譞洙，代表作品：《青春時代》、《青春時代2》、《君主－假面的主人》、《加油吧威基基》客串臭腳男XD
▼在大家唸書時期，公認的「女神」、「初戀」－文佳煐，代表作品：《嫉妒的化身》、《名不虛傳》、《偉大的誘惑者》
▼擁有Girl Crush的帥氣打工王－安昭熙，代表作品：《屍速列車》(釜山行)、《Entourage》
▼夢想成為白種元第二，劇裡是金善浩的親姐姐－金叡園，代表作品：《奇怪的搭檔》、《卞赫的愛情》
這個全新組合，是不是讓大家很期待呢～！？
（圖自：TVdaily／官方劇照）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞