《加油吧威基基2》六位主演全定案！金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金睿园
韩剧 2019年1月10日 星期四12:00 MiJimin
搞笑又勤奋的青年们回来啦～！！！民宿「威基基」准备重新开张罗。
让大家期待已久的 JTBC《加油吧威基基2》终於确定所有主演人选，由三男三女组成，主演有金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金睿园等六位，准备让民宿「威基基」重新开张罗～！
上一季捧红了六位主演们，也让许多观众认识了有实力的新一代演员，这一回大换血，背景从大学同窗变成高中同学聚集在民宿「威基基」，充满梦想、友情、爱情的故事。
▼岛上出生的歌手志愿生，投资民宿的一号受害者－金善浩，代表作品：《百日的郎君》、《金科长》
▼民宿「威基基」官方笑声制造机－李伊庚，代表作品：《加油吧威基基》、《赤月青日》
▼天才棒球选手出身，投资民宿的二号受害者－申譞洙，代表作品：《青春时代》、《青春时代2》、《君主－假面的主人》、《加油吧威基基》客串臭脚男XD
▼在大家念书时期，公认的「女神」、「初恋」－文佳煐，代表作品：《嫉妒的化身》、《名不虚传》、《伟大的诱惑者》
▼拥有Girl Crush的帅气打工王－安昭熙，代表作品：《尸速列车》(釜山行)、《Entourage》
▼梦想成为白种元第二，剧里是金善浩的亲姐姐－金睿园，代表作品：《奇怪的搭档》、《卞赫的爱情》
这个全新组合，是不是让大家很期待呢～！？
（图自：TVdaily／官方剧照）
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