長版羽絨服保暖之餘也代表著階級地位？

2017年冬天開始，走在韓國路上到處都是穿著黑色長版羽絨服的韓國人，或是穿著自己學校、系所的羽絨服，但你知道嗎？穿著的這件羽絨服，卻在無形中成為你階級、身份的表徵。
2018年的12月底延世大學的一位學生，在延世大學生交流版面上發表了一篇文章，這名學生家境不好，一直以來都是穿著以前所買的薄羽絨，上了大學之後，雖然想要跟其他同學一樣，穿著印有自己系所名稱的羽絨服，但經濟困難的他沒有辦法買下，而他的同學知道後，便集資送他一件。
文章看到這邊覺得是一個很暖心的故事吧，但是這位學生在放假的時候，穿著這件羽絨回到家鄉，卻聽到他人的閒言閒語，說他炫耀，因為穿著學校的羽絨服。
另一邊回到2011年底時，在韓國國高中生中出現了一種階級劃分制，叫做「North Face階級」，有猜到是什麼嗎？就是The North Face品牌羽絨服的價位。
在學生之間相當於第二校服存在的長版羽絨，如果你的The North羽絨服價值是25萬韓元內，你就是個loser，如果你穿的是高價位的羽絨服(70萬韓元以上)，那你就會成為學校裡的老大。
沒想到身上的一件羽絨服卻有這麼多的意思、象徵隱藏著，其實只是想要保暖罷了，但在學生之間，卻成為區分強者、弱者的工具。
圖片來源: 網路
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