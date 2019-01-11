知名女爱豆父亲被职员起诉性侵！？曾上电视综艺节目 李善彬公开与李光洙恋情后的首个生日&主演 tvN 新剧明日首播！ 粉嘟嘟超可爱！ 网友为Wanna One姜丹尼尔设计「鲜桃汁应援手灯」 BTS防弹少年团要当师兄啦！Big Hit 公开新男团 TXT 首位成员 「自带油漆桶」的爱豆！服装颜色总是和背景色巧妙融合的EXO SUHO BTOB 旼赫释出首波预告片 〈HUTAZONE〉宣传列车进入首尔 2 号线！ 长版羽绒服保暖之余也代表著阶级地位？ 金在奂携手SWING筹备SOLO出道 粉丝官咖首日会员超5万&官方应援色公开！

2017年冬天开始，走在韩国路上到处都是穿著黑色长版羽绒服的韩国人，或是穿著自己学校、系所的羽绒服，但你知道吗？穿著的这件羽绒服，却在无形中成为你阶级、身份的表徵。

2018年的12月底延世大学的一位学生，在延世大学生交流版面上发表了一篇文章，这名学生家境不好，一直以来都是穿著以前所买的薄羽绒，上了大学之后，虽然想要跟其他同学一样，穿著印有自己系所名称的羽绒服，但经济困难的他没有办法买下，而他的同学知道后，便集资送他一件。



文章看到这边觉得是一个很暖心的故事吧，但是这位学生在放假的时候，穿著这件羽绒回到家乡，却听到他人的闲言闲语，说他炫耀，因为穿著学校的羽绒服。



另一边回到2011年底时，在韩国国高中生中出现了一种阶级划分制，叫做「North Face阶级」，有猜到是什么吗？就是The North Face品牌羽绒服的价位。



在学生之间相当於第二校服存在的长版羽绒，如果你的The North羽绒服价值是25万韩元内，你就是个loser，如果你穿的是高价位的羽绒服(70万韩元以上)，那你就会成为学校里的老大。



没想到身上的一件羽绒服却有这么多的意思、象徵隐藏著，其实只是想要保暖罢了，但在学生之间，却成为区分强者、弱者的工具。

图片来源: 网路

Chrissy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻