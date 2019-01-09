IU犧牲隱私，為換來道歉！公開10張建築內部圖後，再發長文：「賭上我的職業生涯發誓」
明星 2019年1月9日 星期三09:29 ZJM
IU心地善良，這建築也作為支援後輩音樂人而無償提供的工作室！
7日IU所屬公司KakaoM對IU投機獲利23億韓元的傳聞發表了官方立場，並公開了該建築的內部圖。
KakaoM表示（節選）：「IU去年初買入了距離老家10分鐘距離的果川市庭院住宅社區的建築。 該建築是以作為IU的個人工作室、IU母親的辦公室、倉庫等目的而買入的，而且也是IU為了支援後輩音樂人而無償提供的工作室。 並且該建築沒有出售的計畫，投機相關傳聞是造謠。 並且報導中的出售推測價也只是推測而已。 將會強硬應對此次的造謠和名譽毀損。 」
8日晚，IU通過個人IG再次對此事做出回應：「23億差價、以投機為目的獲得不正當情報，這些全部不是事實。 賭上對我而言最珍貴的我的職業生涯發誓，絕無虛言。 這是我為了‘長長久久’停留，並計畫和實踐很多事情，而決定的地方。 」
「請那些依然主張我是獲得不正當情報、獲得不正當利益、有計劃性地投機的人提供明明白白的證據。 因為自己的疑心將一個人的價值觀和行為完全否定，如果確信到這種程度，我覺得為了適當地批判，需要作出相同程度的努力。 」
「因為我有信心我不會焦躁或者疲倦，總有一天我要得到道歉。 另外，正如昨天公開的，在相關建築，不只是我，還有其他很多人一起生活。 拜託記者們尊重他們以及社區居民的私生活。 」
圖：KakaoM、IU IG
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留言/評論
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其實就算是買來作投資，也沒有甚麼問題。韓國網民罵甚麼？就是一班酸民
2小時前
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