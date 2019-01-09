IU牺牲隐私，为换来道歉！公开10张建筑内部图后，再发长文：「赌上我的职业生涯发誓」
明星 2019年1月9日 星期三09:29 ZJM
IU心地善良，这建筑也作为支援后辈音乐人而无偿提供的工作室！
7日IU所属公司KakaoM对IU投机获利23亿韩元的传闻发表了官方立场，并公开了该建筑的内部图。
KakaoM表示（节选）：「IU去年初买入了距离老家10分钟距离的果川市庭院住宅社区的建筑。 该建筑是以作为IU的个人工作室、IU母亲的办公室、仓库等目的而买入的，而且也是IU为了支援后辈音乐人而无偿提供的工作室。 并且该建筑没有出售的计画，投机相关传闻是造谣。 并且报导中的出售推测价也只是推测而已。 将会强硬应对此次的造谣和名誉毁损。 」
8日晚，IU通过个人IG再次对此事做出回应：「23亿差价、以投机为目的获得不正当情报，这些全部不是事实。 赌上对我而言最珍贵的我的职业生涯发誓，绝无虚言。 这是我为了‘长长久久’停留，并计画和实践很多事情，而决定的地方。 」
「请那些依然主张我是获得不正当情报、获得不正当利益、有计划性地投机的人提供明明白白的证据。 因为自己的疑心将一个人的价值观和行为完全否定，如果确信到这种程度，我觉得为了适当地批判，需要作出相同程度的努力。 」
「因为我有信心我不会焦躁或者疲倦，总有一天我要得到道歉。 另外，正如昨天公开的，在相关建筑，不只是我，还有其他很多人一起生活。 拜托记者们尊重他们以及社区居民的私生活。 」
图：KakaoM、IU IG
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留言/评论
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其實就算是買來作投資，也沒有甚麼問題。韓國網民罵甚麼？就是一班酸民
2小时前
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