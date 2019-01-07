韓綜 Coffee Friends커피프렌즈-延續愛心的咖啡之友

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基本上，現在的韓國實境綜藝節目，只要打上羅PD名號，不論是製作人或創意總監，幾乎是韓綜最優品質保證了。

這次的新韓綜《Coffee Friends》雖是由朴熙妍PD執導，仍延續一日三餐、尹食堂系列的溫暖及出演者的特質。最有意義的是節目源自柳演錫和孫浩俊2018年一直在做的同名公益捐贈活動，他們駕駛咖啡車親手做飲料四處分享，每杯價格由購買者決定，所有營業收入用於公益捐款，也讓各地民眾都能參與這個愛心捐款活動。當柳演錫忙於戲劇拍攝就找來好友支援。羅PD的製作小組延續這個富意義的活動，讓他們直接在濟州島經營咖啡廳，收入也是捐出去，同時也讓他們自己找好友來支援。



濟州島景色真是美。這次居然改裝了橘子園的倉庫，讓來用餐的客人也能享受摘橘子樂趣。只能說製作單位很用心。



首集來支援的來賓是美香姐姐（崔智友）、梁世宗。美香姐姐和孫浩俊熟印象中是在一日三餐結得緣，而梁世宗則是柳演錫的好弟弟。覺得首集有美香姐姐真是好，她超會鼓勵人的，孫浩俊在第一次麵包小失敗的些微沮喪，在她真心讚美下而恢復自信。而梁世宗則是微帶神經質、追求完美、又會自言自語的大孩子。原來他的追求完美，讓他在戲劇表現上這麼出色，但也會讓他很累的。柳演錫、孫浩俊的善良，不用多說。他們倆共同點，就是再多一點自信，能量、魅力鐵定滿爆。



《Coffee Friends》是部暖心、療癒的好節目。後面預告來賓趙在允會來加入，還好第2集美香姐姐（崔智友）和梁世宗繼續出現，總覺他們倆只出現一集很不夠。20190106



#不曉得咖啡之友咖啡廳是不是只開一季？還是只有幾集？拍完後，咖啡廳會頂讓出去嗎？

#後面來賓還有允浩、Baro

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