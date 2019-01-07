韩综 Coffee Friends커피프렌즈-延续爱心的咖啡之友

基本上，现在的韩国实境综艺节目，只要打上罗PD名号，不论是制作人或创意总监，几乎是韩综最优品质保证了。
这次的新韩综《Coffee Friends》虽是由朴熙妍PD执导，仍延续一日三餐、尹食堂系列的温暖及出演者的特质。最有意义的是节目源自柳演锡和孙浩俊2018年一直在做的同名公益捐赠活动，他们驾驶咖啡车亲手做饮料四处分享，每杯价格由购买者决定，所有营业收入用於公益捐款，也让各地民众都能参与这个爱心捐款活动。当柳演锡忙於戏剧拍摄就找来好友支援。罗PD的制作小组延续这个富意义的活动，让他们直接在济州岛经营咖啡厅，收入也是捐出去，同时也让他们自己找好友来支援。
济州岛景色真是美。这次居然改装了橘子园的仓库，让来用餐的客人也能享受摘橘子乐趣。只能说制作单位很用心。
首集来支援的来宾是美香姐姐（崔智友）、梁世宗。美香姐姐和孙浩俊熟印象中是在一日三餐结得缘，而梁世宗则是柳演锡的好弟弟。觉得首集有美香姐姐真是好，她超会鼓励人的，孙浩俊在第一次面包小失败的些微沮丧，在她真心赞美下而恢复自信。而梁世宗则是微带神经质、追求完美、又会自言自语的大孩子。原来他的追求完美，让他在戏剧表现上这么出色，但也会让他很累的。柳演锡、孙浩俊的善良，不用多说。他们俩共同点，就是再多一点自信，能量、魅力铁定满爆。
《Coffee Friends》是部暖心、疗愈的好节目。后面预告来宾赵在允会来加入，还好第2集美香姐姐（崔智友）和梁世宗继续出现，总觉他们俩只出现一集很不够。20190106
#不晓得咖啡之友咖啡厅是不是只开一季？还是只有几集？拍完后，咖啡厅会顶让出去吗？
#后面来宾还有允浩、Baro
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