同齡不同顏：這些同齡藝人對比太驚人！最後一對竟然能演岳母&女婿

娛樂圈裡每個明星都憑藉自己的魅力為自己占了一席之地，贏得了自己的粉絲，那麼不同特性的他們站在一塊兒，你能想像到他們盡然是同齡的麼？
對於金民國的印象，很多人都還停留在《爸爸去哪兒》第一季中的「愛哭鬼」，其實人家已經已經是中學生了。 而張元英則是大紅女團IZ*ONE中的一員。 誰也沒想到兩人是同齡人，就連金民國自己都震驚了，他曾在FB上留言：「老實說她怎麼會和我同齡呢，不過確實很漂亮。 」也許張元英出道太早，金民國都沒反應過來，以為對方還是愛豆姐姐呢。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
雖然是TWICE的大姐姐，但總讓人產生她是老幺的錯覺。 長相嬌甜的娜璉有一股強大的少女氣息。 而華莎正好相反，雖然是忙內，卻有著大姐的氣場，舞台上更是女王范爆棚。 這兩位可以說是小女生和禦姐的兩個極端。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
李泰煥明明是1995年出生，卻已經在《金秘書為何那樣》那樣中出演了朴敘俊的哥哥，35歲的大叔。 現實中他比「弟弟」朴敘俊可小了整整7歲呢。 不僅如此他和防彈少年團的JIMIN也是同齡呢，可是為什麼氣質完全不同？ 這也許就是演員和愛豆的區別吧？ 愛豆要始終保持青春，演員注重閱歷~
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當代愛豆界的代表女神IRENE和性感愛豆CL，你能想像得到他們是同一年出生嗎？ 如果說IRENE的氣質是春風細雨的話，CL就是霸氣側漏，根本無法想像兩人像朋友一樣相處說非敬語的場景。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
韓高恩多出演美豔女強人，而羅美蘭多扮演主角們的媽媽，光從兩人的角色指派來看就能知道估計圈裡人都想像不到他們是同齡人啊。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《陽光先生》中，同時1970年出生的李秉憲和李廷恩擔任的角色已經是兩代人了，李廷恩扮演李秉憲的戀人金泰璃的母親般的存在，這是岳母和女婿的輩分啊，可是人家明明年紀一樣大。
「圖：NATE」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究