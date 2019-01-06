同龄不同颜：这些同龄艺人对比太惊人！最后一对竟然能演岳母&女婿

娱乐圈里每个明星都凭藉自己的魅力为自己占了一席之地，赢得了自己的粉丝，那么不同特性的他们站在一块儿，你能想像到他们尽然是同龄的么？
对於金民国的印象，很多人都还停留在《爸爸去哪儿》第一季中的「爱哭鬼」，其实人家已经已经是中学生了。 而张元英则是大红女团IZ*ONE中的一员。 谁也没想到两人是同龄人，就连金民国自己都震惊了，他曾在FB上留言：「老实说她怎么会和我同龄呢，不过确实很漂亮。 」也许张元英出道太早，金民国都没反应过来，以为对方还是爱豆姐姐呢。
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虽然是TWICE的大姐姐，但总让人产生她是老幺的错觉。 长相娇甜的娜琏有一股强大的少女气息。 而华莎正好相反，虽然是忙内，却有著大姐的气场，舞台上更是女王范爆棚。 这两位可以说是小女生和御姐的两个极端。
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李泰焕明明是1995年出生，却已经在《金秘书为何那样》那样中出演了朴叙俊的哥哥，35岁的大叔。 现实中他比「弟弟」朴叙俊可小了整整7岁呢。 不仅如此他和防弹少年团的JIMIN也是同龄呢，可是为什么气质完全不同？ 这也许就是演员和爱豆的区别吧？ 爱豆要始终保持青春，演员注重阅历~
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当代爱豆界的代表女神IRENE和性感爱豆CL，你能想像得到他们是同一年出生吗？ 如果说IRENE的气质是春风细雨的话，CL就是霸气侧漏，根本无法想像两人像朋友一样相处说非敬语的场景。
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韩高恩多出演美艳女强人，而罗美兰多扮演主角们的妈妈，光从两人的角色指派来看就能知道估计圈里人都想像不到他们是同龄人啊。
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《阳光先生》中，同时1970年出生的李秉宪和李廷恩担任的角色已经是两代人了，李廷恩扮演李秉宪的恋人金泰璃的母亲般的存在，这是岳母和女婿的辈分啊，可是人家明明年纪一样大。
「图：NATE」
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