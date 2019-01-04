《先熱情地打掃吧》下週也停播！官方再釋出金裕貞&尹鈞相「未公開心動劇照」！
韓劇 2019年1月4日 星期五11:53 MiJimin
【多圖】最新一集要到1月14日（一）了，啊…莫名感到哀傷～！
JTBC熱門月火劇《先熱情地打掃吧》在上禮拜停在了相當關鍵的一刻，吉五雪（金裕貞 飾）雖然明白了自己的心意，卻假裝不喜歡張善潔（尹鈞相 飾），表明了自己不可能和他談戀愛的立場。
對此相當不甘心的張善潔，也在陽光明媚的一早霸氣壁咚吉五雪，表明了一定會讓她迷上自己！而他會如何出招就要等到第11集才知道了！！！偏偏下一週播出的日子剛巧遇上了年末的12/31、1/1，自然是默默被停播啦。
但停播還未完，由於次一週的1/7、8遇上了新一年度的亞洲盃足球聯賽（2019 AFC Asian Cup），所以再次停播，各位劇迷們要多忍耐一個禮拜了，最新一集將會在1/14、15播出，只能耐心等候了。
▼而官方也在期間，釋出許多新劇照，以及未公開過的心動場景，讓大家先回顧一下之前的劇情吧！
＊延伸閱讀：《先熱情的打掃吧》尹鈞相&金裕貞「雪傑CP」心空三部曲，官方怎麼沒放這一幕？
▼以及打掃精靈四人組！！！
▼還有吉五雪向親友們道別的這一段，也拍了很多很有愛的照片。
（圖自：JTBC DRAMA）
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