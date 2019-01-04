《先热情地打扫吧》下周也停播！官方再释出金裕贞&尹钧相「未公开心动剧照」！
韩剧 2019年1月4日 星期五11:53 MiJimin
【多图】最新一集要到1月14日（一）了，啊…莫名感到哀伤～！
JTBC热门月火剧《先热情地打扫吧》在上礼拜停在了相当关键的一刻，吉五雪（金裕贞 饰）虽然明白了自己的心意，却假装不喜欢张善洁（尹钧相 饰），表明了自己不可能和他谈恋爱的立场。
对此相当不甘心的张善洁，也在阳光明媚的一早霸气壁咚吉五雪，表明了一定会让她迷上自己！而他会如何出招就要等到第11集才知道了！！！偏偏下一周播出的日子刚巧遇上了年末的12/31、1/1，自然是默默被停播啦。
但停播还未完，由於次一周的1/7、8遇上了新一年度的亚洲杯足球联赛（2019 AFC Asian Cup），所以再次停播，各位剧迷们要多忍耐一个礼拜了，最新一集将会在1/14、15播出，只能耐心等候了。
▼而官方也在期间，释出许多新剧照，以及未公开过的心动场景，让大家先回顾一下之前的剧情吧！
＊延伸阅读：《先热情的打扫吧》尹钧相&金裕贞「雪杰CP」心空三部曲，官方怎么没放这一幕？
▼以及打扫精灵四人组！！！
▼还有吉五雪向亲友们道别的这一段，也拍了很多很有爱的照片。
（图自：JTBC DRAMA）
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