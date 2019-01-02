《男朋友》等了兩個禮拜終於！朴寶劍&宋慧喬CP今晚三大看點～

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本劇精彩下半部即將展開，一起來看看今晚第九集的看劇焦點吧～！（等得好苦啊...TAT）

tvN熱門水木劇《男朋友》由於上禮拜年末停播，再加上需要更多時間來讓拍攝更加完善，讓許多劇迷等了兩個禮拜，雖然心中焦急，但等待依舊是值得的！

在蒙面舞會上振赫（朴寶劍 飾）跟秀賢（宋慧喬 飾）的定情之吻後，今晚即將播出的第九集，又會出現什麼驚人的發展呢？先來看看接下來的觀劇重點吧！



▼振赫與秀賢成為戀人後，即將展開浪漫的羅曼史～！卻不是那麼的簡單？



一開始秀賢雖想與振赫保持距離，但振赫仍舊敞開心胸，總是積極正面，帶給秀賢不少勇氣與力量，決定要過屬於自己的人生，兩人為了正式彼此的感情，消除心中的隔閡，已經花了不少時間。

但他們之間仍舊有許多阻力，想想秀賢媽媽無止盡的慾望，利用女兒得到想要的地位與權力；秀賢前婆婆的控制，一種得不到就要毀掉的節奏，一心想把秀賢拉下台；還有秀賢的前夫雖目前看似助力，但他的存在與態度，仍舊曖昧不已，兩人的關係仍舊危機重重。

▼秀賢能否守住自己一手打造的王國「童話酒店」？



秀賢即使與前夫離婚，仍舊無法百分百脫離前婆婆的掌控，而「童話酒店」更是她的最愛，她現下最想守護的東西，與振赫的緋聞，則面臨了理事會的質問，更被要求卸下代表一職。

但秀賢仍堅守岡位，並表示不會影響公司業務，除此之外，還有崔理事等人在背後伺機行動，等待時機將秀賢拉下台，究竟秀賢能否守住「童話酒店」，也守住振赫呢？

▼被調職到束草的振赫，是否能回到首爾本部工作呢？



在崔理事惡意的安排下，振赫離開首爾本部到束草工作，一方面也希望自己不要影響到秀賢的威信，默默接受了這樣的安排，並承諾自己會努力回到原本的位置。

但振赫究竟會如何展現自己的能力？又能否順利回到首爾本部，也讓觀眾們非常好奇。

而劇組也表示從第九集開始，也會努力展現兩人戀情中，更甜更浪漫的小細節，讓觀眾們感謝各種心動的場面，請大家多多期待！



（圖自：tvN drama）

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