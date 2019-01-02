「NU’EST W 尾声」出炉 五人 NU’EST 终於要回来啦！ 实名羡慕啊！按肩膀+摸头杀WINNER全员都珍惜超疼女粉丝，想知道原因吗 D社曝光KAI & Jennie恋情 惹韩网友青瓦台请愿废刊：「侵犯艺人隐私权」 黄致列的温暖新年礼物⋯⋯21 日携首张正规专辑回归！ 《男朋友》等了两个礼拜终於！朴宝剑&宋慧乔CP今晚三大看点～ Idol Radio 新年阵容超华丽 从 BTS防弹少年团、TWICE 到 Wanna One 接力登场！ 入伍前的大礼 BTOB 李旼赫将发行个人正规专辑！ iKON 回归倒数五天 改版专辑预告片公开了！ NCT 中国子团「威神V」释出《SEE THE V》1分半两版预告：简直T台走秀！ 李升基、裴秀智《VAGABOND》首版预告公开！这根本是电影预告，两人都超级帅气！ 《两天一夜》刘日勇PD下车，官方回应：「只是休息~并未从KBS辞职。」 Wanna One尹智圣出演音乐剧《那些日子》 演绎金光石经典名曲 KAI&JIMIN&河成云即使「撇下」队友也要站在一起！舞台上「咬耳朵」脸贴超近 这是什么神仙CP啊？GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑两个高颜值爱豆变亲近了！ KAI&JENNIE恋情早就现端倪？明明站很远JENNIE也要努力移动到男友身边～ 万万没想到入伍的GD也成了女团狂热者！ 拜托郑亨敦要她们的签名XD 用咖啡、贝果拉近人与人之间的距离：FOURB 《新西游记》制作组太有爱啦！为在拍摄《男朋友》的P.O送上咖啡车，连文字都超有梗！ 【不定时更新！】１月份有谁会来香港跟大家见面呢？ 交往第4年啦！金宇彬♥申慜娥澳洲约会：甜蜜挽胳膊同行～ Wanna One成员新年动向：河成云、尹智圣solo出道，赖冠霖唱歌演戏兼顾

本剧精彩下半部即将展开，一起来看看今晚第九集的看剧焦点吧～！（等得好苦啊...TAT）

tvN热门水木剧《男朋友》由於上礼拜年末停播，再加上需要更多时间来让拍摄更加完善，让许多剧迷等了两个礼拜，虽然心中焦急，但等待依旧是值得的！

在蒙面舞会上振赫（朴宝剑 饰）跟秀贤（宋慧乔 饰）的定情之吻后，今晚即将播出的第九集，又会出现什么惊人的发展呢？先来看看接下来的观剧重点吧！



▼振赫与秀贤成为恋人后，即将展开浪漫的罗曼史～！却不是那么的简单？



一开始秀贤虽想与振赫保持距离，但振赫仍旧敞开心胸，总是积极正面，带给秀贤不少勇气与力量，决定要过属於自己的人生，两人为了正式彼此的感情，消除心中的隔阂，已经花了不少时间。

但他们之间仍旧有许多阻力，想想秀贤妈妈无止尽的欲望，利用女儿得到想要的地位与权力；秀贤前婆婆的控制，一种得不到就要毁掉的节奏，一心想把秀贤拉下台；还有秀贤的前夫虽目前看似助力，但他的存在与态度，仍旧暧昧不已，两人的关系仍旧危机重重。

▼秀贤能否守住自己一手打造的王国「童话酒店」？



秀贤即使与前夫离婚，仍旧无法百分百脱离前婆婆的掌控，而「童话酒店」更是她的最爱，她现下最想守护的东西，与振赫的绯闻，则面临了理事会的质问，更被要求卸下代表一职。

但秀贤仍坚守冈位，并表示不会影响公司业务，除此之外，还有崔理事等人在背后伺机行动，等待时机将秀贤拉下台，究竟秀贤能否守住「童话酒店」，也守住振赫呢？

▼被调职到束草的振赫，是否能回到首尔本部工作呢？



在崔理事恶意的安排下，振赫离开首尔本部到束草工作，一方面也希望自己不要影响到秀贤的威信，默默接受了这样的安排，并承诺自己会努力回到原本的位置。

但振赫究竟会如何展现自己的能力？又能否顺利回到首尔本部，也让观众们非常好奇。

而剧组也表示从第九集开始，也会努力展现两人恋情中，更甜更浪漫的小细节，让观众们感谢各种心动的场面，请大家多多期待！



（图自：tvN drama）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻