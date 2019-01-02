《男朋友》等了两个礼拜终於！朴宝剑&宋慧乔CP今晚三大看点～

本剧精彩下半部即将展开，一起来看看今晚第九集的看剧焦点吧～！（等得好苦啊...TAT）
tvN热门水木剧《男朋友》由於上礼拜年末停播，再加上需要更多时间来让拍摄更加完善，让许多剧迷等了两个礼拜，虽然心中焦急，但等待依旧是值得的！
在蒙面舞会上振赫（朴宝剑 饰）跟秀贤（宋慧乔 饰）的定情之吻后，今晚即将播出的第九集，又会出现什么惊人的发展呢？先来看看接下来的观剧重点吧！
▼振赫与秀贤成为恋人后，即将展开浪漫的罗曼史～！却不是那么的简单？
一开始秀贤虽想与振赫保持距离，但振赫仍旧敞开心胸，总是积极正面，带给秀贤不少勇气与力量，决定要过属於自己的人生，两人为了正式彼此的感情，消除心中的隔阂，已经花了不少时间。
但他们之间仍旧有许多阻力，想想秀贤妈妈无止尽的欲望，利用女儿得到想要的地位与权力；秀贤前婆婆的控制，一种得不到就要毁掉的节奏，一心想把秀贤拉下台；还有秀贤的前夫虽目前看似助力，但他的存在与态度，仍旧暧昧不已，两人的关系仍旧危机重重。
秀贤即使与前夫离婚，仍旧无法百分百脱离前婆婆的掌控，而「童话酒店」更是她的最爱，她现下最想守护的东西，与振赫的绯闻，则面临了理事会的质问，更被要求卸下代表一职。
但秀贤仍坚守冈位，并表示不会影响公司业务，除此之外，还有崔理事等人在背后伺机行动，等待时机将秀贤拉下台，究竟秀贤能否守住「童话酒店」，也守住振赫呢？
在崔理事恶意的安排下，振赫离开首尔本部到束草工作，一方面也希望自己不要影响到秀贤的威信，默默接受了这样的安排，并承诺自己会努力回到原本的位置。
但振赫究竟会如何展现自己的能力？又能否顺利回到首尔本部，也让观众们非常好奇。
而剧组也表示从第九集开始，也会努力展现两人恋情中，更甜更浪漫的小细节，让观众们感谢各种心动的场面，请大家多多期待！
（图自：tvN drama）
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