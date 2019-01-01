【2018 KBS演技大賞】完整獲獎名單！週末劇《一起生活吧》、《我唯一的守護者》斬獲多項獎項！

一年一度的《2018 KBS演技大賞》由全炫茂和Uie一起主持，在昨晚完美落幕～
【完整得獎名單】
▼男子最優秀演技獎：崔秀宗《我唯一的守護者》、車太鉉《最完美的離婚》
▼女子最優秀演技獎：車和娟《我唯一的守護者》、張美姬《一起生活吧》
▼男子迷你劇優秀演技獎：崔丹尼爾《今天的偵探》、張東健《金裝律師》
▼女子迷你劇優秀演技獎：白珍熙《Jugglers》《就算死也喜歡》
▼男子長篇劇優秀演技獎：李尚禹《一起生活吧》 、李章宇《我唯一的守護者》
▼女子長篇劇優秀演技獎：韓智慧《一起生活吧》、Uie《我唯一的守護者》
▼男子日日劇優秀演技獎：姜恩卓《愛到最後》、朴胤載《讓開，命運啊》
▼女子日日劇優秀演技獎：夏希羅《車達萊夫人的愛情》、朴荷娜《人偶之家》
▼最佳CP獎：徐康俊＆孔升妍《你也是人類嗎》、崔丹尼爾＆白珍熙《Jugglers》、金明民＆羅美蘭《我們遇見的奇蹟》、劉東根＆張美姬《一起生活吧》、李章宇＆Uie《我唯一的守護者》、崔秀宗＆陳慶《我唯一的守護者》、車太鉉＆裴斗娜《最完美的離婚》
▼男子助演獎：金元海《今天的偵探》《你也是人類嗎》、印喬鎮《就算死也喜歡》《Jugglers》
▼女子助演獎：尹真伊《我唯一的守護者》、金賢淑《推理的女王2》《你也是人類嗎》
▼男子獨幕劇優秀演技獎：尹博《金槍魚與海豚》、張東尹《國標舞女孩》
▼女子獨幕劇優秀演技獎：李雪《玉蘭麵屋》、李一花《媽媽的第三次結婚》
▼女子新人獎：朴世婉《一起生活吧》《國標舞女孩》、薛仁雅《明日也放晴》
▼網路人氣獎：金明民 《我們遇見的奇蹟》、朴炯植《金裝律師》
（圖：KBS）
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