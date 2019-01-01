【2018 KBS演技大赏】完整获奖名单！周末剧《一起生活吧》、《我唯一的守护者》斩获多项奖项！

【2018 KBS演技大赏】完整获奖名单！周末剧《一起生活吧》、《我唯一的守护者》斩获多项奖项！

韩剧   2019年1月1日   星期二10:12   Yuan  

一年一度的《2018 KBS演技大赏》由全炫茂和Uie一起主持，在昨晚完美落幕～

【完整得奖名单】

▼大赏：金明民 《我们遇见的奇迹》、刘东根《一起生活吧》

▼男子最优秀演技奖：崔秀宗《我唯一的守护者》、车太铉《最完美的离婚》

▼女子最优秀演技奖：车和娟《我唯一的守护者》、张美姬《一起生活吧》

▼男子迷你剧优秀演技奖：崔丹尼尔《今天的侦探》、张东健《金装律师》

▼女子迷你剧优秀演技奖：白珍熙《Jugglers》《就算死也喜欢》

▼男子中篇剧优秀演技奖：徐康俊《你也是人类吗》

▼女子中篇剧优秀演技奖：罗美兰《我们遇见的奇迹》

▼男子长篇剧优秀演技奖：李尚禹《一起生活吧》 、李章宇《我唯一的守护者》

▼女子长篇剧优秀演技奖：韩智慧《一起生活吧》、Uie《我唯一的守护者》

▼男子日日剧优秀演技奖：姜恩卓《爱到最后》、朴胤载《让开，命运啊》

▼女子日日剧优秀演技奖：夏希罗《车达莱夫人的爱情》、朴荷娜《人偶之家》

▼最佳CP奖：徐康俊＆孔升妍《你也是人类吗》、崔丹尼尔＆白珍熙《Jugglers》、金明民＆罗美兰《我们遇见的奇迹》、刘东根＆张美姬《一起生活吧》、李章宇＆Uie《我唯一的守护者》、崔秀宗＆陈庆《我唯一的守护者》、车太铉＆裴斗娜《最完美的离婚》

▼男子助演奖：金元海《今天的侦探》《你也是人类吗》、印乔镇《就算死也喜欢》《Jugglers》

▼女子助演奖：尹真伊《我唯一的守护者》、金贤淑《推理的女王2》《你也是人类吗》

▼男子独幕剧优秀演技奖：尹博《金枪鱼与海豚》、张东尹《国标舞女孩》

▼女子独幕剧优秀演技奖：李雪《玉兰面屋》、李一花《妈妈的第三次结婚》

▼男子新人奖：朴成勋《我唯一的守护者》、金权《一起生活吧》

▼女子新人奖：朴世婉《一起生活吧》《国标舞女孩》、薛仁雅《明日也放晴》

▼男子青少年演技奖：南多凛《Radio Romance》

▼女子青少年演技奖：金焕熙《我们遇见的奇迹》

▼作家奖：金始庆《我唯一的守护者》

▼网路人气奖：金明民 《我们遇见的奇迹》、朴炯植《金装律师》

（图：KBS）

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