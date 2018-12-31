撒花庆祝！李光洙&李善彬热恋中，《Running Man》的暧昧终於变成了现实

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2018年的最后一天，娱乐圈又多了一对艺人CP，那就是李光洙和李善彬。

据TV REPORT的独家报导，李光洙和李善彬已经秘密交往了5个月。 李善彬於2016年9月参与过《Running Man》，而李光洙又是该节目的固定嘉宾，两人因此而结缘。 当时节目中他们的互动就造成了不小的轰动，李善彬更曾在MBC《Radio Star》中表示李光洙就是自己的理想型，称：「我不是喜欢安静谈恋爱的那一类，喜欢和对方小打小闹。 」李光洙的反应也类似，曾调侃：「我和李善彬在交往，下周就发表结婚宣言。 」



而这一切原以为只是节目效果的小暧昧变成了现实，李光洙和李善彬从前后辈关系发展成了恋人，据悉他们经常避开他人的视线小心翼翼地约会，不过两人的好友都知道他们正在热恋，李善彬就把李光洙介绍给了自己的艺人朋友们。 而李光洙参加各种私人大、小聚会时也都带著女友，大方介绍李善彬「是我女友」。

随后，李光洙的经纪公司发布官方声明称报导属实，李光洙和李善彬确实正在交往，已经恋爱了5个月。



「图：《Running Man》」

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