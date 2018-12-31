號稱有望「統一三國」的男人…他就是在歌謠、演技、藝能全面開花的李昇基！
明星 2018年12月31日 星期一09:45 JiaJia
李昇基已經當完兵，並且剛進入30代。全方位的他以「歷代最年輕得獎者」獲得「2018 SBS演藝大賞」之「大賞」，也讓網友們紛紛表示：「之後說不定也能看到李昇基拿下『演技大賞』、『歌謠大賞』，統一『三國』！」
本月（12月）28日，李昇基憑藉退伍後第一部綜藝作品SBS《家師父一體》，獲得「演藝大賞」的最高榮譽──大賞獎項，同時也是歷代最年輕的得獎者。
先前，李昇基在接受訪問時透露「『大賞』總要得一次」的想法。
被問到是演技大賞，歌謠大賞還是藝能大賞？
李昇基小心翼翼的回答：「最初一次3個都（拿下）…」
那就是統一「演技王國」、「歌謠王國」和「藝能王國」，夢想「統一三國」的男人啊！
目前李昇基於各領域的最高獎項分別是：藝能「演藝大賞」、演技「最優秀賞」、歌謠「男歌手賞」，怎麼看都覺得很優秀了！但他才剛進入30代，未來的日子還很長，說不定哪天真的能看見他「統一三國」呢～演技的話，明年（2019年）會有和秀智二次合作的SBS《Vagabond》，至於歌謠…好久沒有發歌了，不曉得李昇基何時會以歌手的身分回歸呢！
（圖片來源：KSD、SBS）
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