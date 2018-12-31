号称有望「统一三国」的男人…他就是在歌谣、演技、艺能全面开花的李升基！
明星 2018年12月31日 星期一09:45 JiaJia
李升基已经当完兵，并且刚进入30代。全方位的他以「历代最年轻得奖者」获得「2018 SBS演艺大赏」之「大赏」，也让网友们纷纷表示：「之后说不定也能看到李升基拿下『演技大赏』、『歌谣大赏』，统一『三国』！」
本月（12月）28日，李升基凭藉退伍后第一部综艺作品SBS《家师父一体》，获得「演艺大赏」的最高荣誉――大赏奖项，同时也是历代最年轻的得奖者。
先前，李升基在接受访问时透露「『大赏』总要得一次」的想法。
被问到是演技大赏，歌谣大赏还是艺能大赏？
李升基小心翼翼的回答：「最初一次3个都（拿下）…」
那就是统一「演技王国」、「歌谣王国」和「艺能王国」，梦想「统一三国」的男人啊！
目前李升基於各领域的最高奖项分别是：艺能「演艺大赏」、演技「最优秀赏」、歌谣「男歌手赏」，怎么看都觉得很优秀了！但他才刚进入30代，未来的日子还很长，说不定哪天真的能看见他「统一三国」呢～演技的话，明年（2019年）会有和秀智二次合作的SBS《Vagabond》，至於歌谣…好久没有发歌了，不晓得李升基何时会以歌手的身分回归呢！
（图片来源：KSD、SBS）
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