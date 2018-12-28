出獄沒2周又被捕！ 酒駕、吸毒、辱警，「男女共學」出身車柱赫令人跌破眼鏡

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混聲偶像團「男女共學」出身、曾以「熱血強浩」為藝名活動的車柱赫。

車柱赫本名是朴龍秀，2010年9月作為MBK公司混聲團體「男女共學」的成員出道，當時用的藝名是「熱血強浩」，但同年11月就因性犯罪嫌疑退團、轉型當演員，藝名也改成「車柱赫」。



本月25日淩晨4時許，車柱赫在首爾瑞草區一座公寓內引發騷亂，員警到場後仍拒絕離開，最終被逮捕，過程中還對員警進行了「嚴重辱駡」。 調查過程中警方發現車柱赫有吸毒嫌疑，遂進行藥檢，結果呈陽性反應。

而更令人震驚的是，車柱赫此前就因為毒品被判過刑！2016年4月到8月，車柱赫多次往返韓國和荷蘭，先後13次吸食或注射大麻、K粉、搖頭丸，還向朋友介紹大麻賣主並幫忙代購。 2017年，車柱赫被判處有期徒刑1年6個月，本月14日剛剛出獄，不料才過去12天就重蹈覆轍。



此外，車柱赫還有酒駕等不良前科。 2016年11月30日，車柱赫接受吸毒調查期間駕車在江南區連撞3名行人，血液酒精濃度高達0.112%，已經是酩酊大醉的狀態。 之前還有網友曝光他出道前舊照，豪華包間內的大量酒瓶、翹腳踩在桌子上的舉止都令人直呼「可怕」。



這次車柱赫同時惹上3個嫌疑：拒絕離開、侮辱罪、吸毒，正在接受警方調查，預計難逃重罰，更無望回歸演藝圈。



（圖源：KSD韓星網，MBK等）

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