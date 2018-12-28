出狱没2周又被捕！ 酒驾、吸毒、辱警，「男女共学」出身车柱赫令人跌破眼镜

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混声偶像团「男女共学」出身、曾以「热血强浩」为艺名活动的车柱赫。

车柱赫本名是朴龙秀，2010年9月作为MBK公司混声团体「男女共学」的成员出道，当时用的艺名是「热血强浩」，但同年11月就因性犯罪嫌疑退团、转型当演员，艺名也改成「车柱赫」。



本月25日淩晨4时许，车柱赫在首尔瑞草区一座公寓内引发骚乱，员警到场后仍拒绝离开，最终被逮捕，过程中还对员警进行了「严重辱駡」。 调查过程中警方发现车柱赫有吸毒嫌疑，遂进行药检，结果呈阳性反应。

而更令人震惊的是，车柱赫此前就因为毒品被判过刑！2016年4月到8月，车柱赫多次往返韩国和荷兰，先后13次吸食或注射大麻、K粉、摇头丸，还向朋友介绍大麻卖主并帮忙代购。 2017年，车柱赫被判处有期徒刑1年6个月，本月14日刚刚出狱，不料才过去12天就重蹈覆辙。



此外，车柱赫还有酒驾等不良前科。 2016年11月30日，车柱赫接受吸毒调查期间驾车在江南区连撞3名行人，血液酒精浓度高达0.112%，已经是酩酊大醉的状态。 之前还有网友曝光他出道前旧照，豪华包间内的大量酒瓶、翘脚踩在桌子上的举止都令人直呼「可怕」。



这次车柱赫同时惹上3个嫌疑：拒绝离开、侮辱罪、吸毒，正在接受警方调查，预计难逃重罚，更无望回归演艺圈。



（图源：KSD韩星网，MBK等）

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