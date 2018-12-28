黃光熙經紀人被曝參與校園暴力，粉絲：求別影響到光熙

黃光熙退伍之後與經紀人一起參加了《全知干預視角》節目，剛剛邁出復出的第一步就被踢爆經紀人劉某曾經是個小混混。
光熙退伍後就火速在《全知幹預視角》中亮相，而光熙的「頭號粉絲」、和他長得很像的經紀人劉某也出現在了鏡頭前，引發了不少觀眾的關注。 當天的節目也笑點十足，光熙看著眼前這位號稱是自己粉絲的經紀人很是疑惑，兩人因並不熟絡還停留在藝人和經紀人的關係，但經紀人對光熙貼心照顧，兩人的互動讓觀眾覺得非常有趣。
誰知道經紀人的亮相卻帶來了一連串的問題，節目播出第二天就有消息爆料稱經紀人劉某中學時期曾經是議政府一代頗有名的幫派中的小混混。 爆料人自稱是劉姓經紀人的同學，透露「雖然不是劉OO親自做的事，但大家要知道一個道理，那就是物以類聚人以群分。 要想知道他是什麼樣的人，就要看他交了什麼樣的朋友，都是小混混呀。 我看到朴成光和他的經紀人一起拍了廣告，一想到劉某人將來的某一天也會這樣拍廣告就覺得可怕。 」隨後，得知了這一消息的黃光熙的經紀公司立即做出了說明，否認經紀人曾經是小混混。
但這份聲明仿佛並沒有起到作用，爆料人扔出了更大的「料」，稱：「他就是小混混，還欺負同學。 那幫人就知道欺負看上去柔弱善良的學生。 最讓我生氣的就是經紀公司所說的‘向本人確認的結果就是他並不是小混混，也沒有相關的記憶’，被欺負的人一輩子都會記住，加害者竟然像什麼都沒發生過一樣。 你說不是就不是，反正也沒證據，這件事情也許就這麼過去了，但你總該為自己做過的錯事負責，我也沒打算看你退出節目，只是想讓你向那些受害者道歉。 」
經紀公司發佈最新消息，表示經紀人27日遞交了辭職信，和公司協定之後決定辭職，他也深刻反省了少年時期的錯誤，真心向曾經受過傷害的人道歉。粉絲希望這次事件到此為止，不要影響到光熙啊~
「圖：《全知干預視角》」
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