黄光熙经纪人被曝参与校园暴力，粉丝：求别影响到光熙

黄光熙退伍之后与经纪人一起参加了《全知干预视角》节目，刚刚迈出复出的第一步就被踢爆经纪人刘某曾经是个小混混。
光熙退伍后就火速在《全知干预视角》中亮相，而光熙的「头号粉丝」、和他长得很像的经纪人刘某也出现在了镜头前，引发了不少观众的关注。 当天的节目也笑点十足，光熙看著眼前这位号称是自己粉丝的经纪人很是疑惑，两人因并不熟络还停留在艺人和经纪人的关系，但经纪人对光熙贴心照顾，两人的互动让观众觉得非常有趣。
谁知道经纪人的亮相却带来了一连串的问题，节目播出第二天就有消息爆料称经纪人刘某中学时期曾经是议政府一代颇有名的帮派中的小混混。 爆料人自称是刘姓经纪人的同学，透露「虽然不是刘OO亲自做的事，但大家要知道一个道理，那就是物以类聚人以群分。 要想知道他是什么样的人，就要看他交了什么样的朋友，都是小混混呀。 我看到朴成光和他的经纪人一起拍了广告，一想到刘某人将来的某一天也会这样拍广告就觉得可怕。 」随后，得知了这一消息的黄光熙的经纪公司立即做出了说明，否认经纪人曾经是小混混。
但这份声明仿佛并没有起到作用，爆料人扔出了更大的「料」，称：「他就是小混混，还欺负同学。 那帮人就知道欺负看上去柔弱善良的学生。 最让我生气的就是经纪公司所说的‘向本人确认的结果就是他并不是小混混，也没有相关的记忆’，被欺负的人一辈子都会记住，加害者竟然像什么都没发生过一样。 你说不是就不是，反正也没证据，这件事情也许就这么过去了，但你总该为自己做过的错事负责，我也没打算看你退出节目，只是想让你向那些受害者道歉。 」
经纪公司发布最新消息，表示经纪人27日递交了辞职信，和公司协定之后决定辞职，他也深刻反省了少年时期的错误，真心向曾经受过伤害的人道歉。粉丝希望这次事件到此为止，不要影响到光熙啊~
「图：《全知干预视角》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究