終於揭開神秘面紗！李奈映、李鍾碩主演tvN《羅曼史是別冊附錄》公開預告海報
韓劇 2018年12月27日 星期四11:39 JiaJia
將接檔tvN週末劇《阿爾罕布拉宮的回憶》（主演：玄彬、朴信惠）的《羅曼史是別冊附錄》，於昨日（26日）公開李奈映、李鍾碩的雙人預告海報，引發廣大粉絲期待！
預計於1月26日首播的《羅曼史是別冊附錄》，是一部以出版社為背景，描述男、女主角一起長大，並隨著時間增長意識到雙方感情的故事。由《火星生活》李政孝導演執導、《需要浪漫》系列和《戀愛的發現》鄭賢貞編劇執筆，李奈映、李鍾碩則擔任主演。
在該版預告海報中，李奈映與李鍾碩用書遮著臉並躺在書堆上。只露出雙眼的兩人，觀看者能感受到他們充滿好奇的眼神。
在另一版預告海報中，李奈映和李鍾碩宛如從愛情小說中走出來，吸引大家的視線。側躺在書本上並綻放迷人笑容的李鍾碩飾演「文壇之星」車恩浩，而右下方是將別冊附錄翻開一頁並出現的李奈映，她所飾演的角色是一時出名卻漸漸黯淡下來的撰稿人「姜丹伊」。她帶著積極又正能量的清爽笑容，即將開啟與「認識的弟弟」車恩浩新的篇章。
另外，劇組已在先前公開李奈映的相關劇照。「姜丹伊」是想要就業的高學歷無職業女，在多次面試失敗後，她偽造學歷到「車恩浩」擔任編輯長的出版社就業，開始全新人生。
（圖片來源：tvN《羅曼史是別冊附錄》）
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