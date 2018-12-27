终於揭开神秘面纱！李奈映、李钟硕主演tvN《罗曼史是别册附录》公开预告海报
韩剧 2018年12月27日 星期四11:39 JiaJia
将接档tvN周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》（主演：玄彬、朴信惠）的《罗曼史是别册附录》，於昨日（26日）公开李奈映、李钟硕的双人预告海报，引发广大粉丝期待！
预计於1月26日首播的《罗曼史是别册附录》，是一部以出版社为背景，描述男、女主角一起长大，并随著时间增长意识到双方感情的故事。由《火星生活》李政孝导演执导、《需要浪漫》系列和《恋爱的发现》郑贤贞编剧执笔，李奈映、李钟硕则担任主演。
在该版预告海报中，李奈映与李钟硕用书遮著脸并躺在书堆上。只露出双眼的两人，观看者能感受到他们充满好奇的眼神。
在另一版预告海报中，李奈映和李钟硕宛如从爱情小说中走出来，吸引大家的视线。侧躺在书本上并绽放迷人笑容的李钟硕饰演「文坛之星」车恩浩，而右下方是将别册附录翻开一页并出现的李奈映，她所饰演的角色是一时出名却渐渐黯淡下来的撰稿人「姜丹伊」。她带著积极又正能量的清爽笑容，即将开启与「认识的弟弟」车恩浩新的篇章。
另外，剧组已在先前公开李奈映的相关剧照。「姜丹伊」是想要就业的高学历无职业女，在多次面试失败后，她伪造学历到「车恩浩」担任编辑长的出版社就业，开始全新人生。
（图片来源：tvN《罗曼史是别册附录》）
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