Melody Day 出道四年長期空白 今日宣告解散消息！
KPOP 2018年12月26日 星期三13:25 施乃琪
實力與人氣不成正比的 Melody Day 是女團中的遺珠之一，出道四年的她們最終決定和公司解約，希望未來還有機會看見成員各自的表現！
Melody 隊長麗恩今天在自己的 Instagram 上發表了手寫信，首先簡單地向粉絲問候後，便表示：「在幸福的年末要跟大家講這樣的消息，真的覺得非常抱歉⋯⋯」
「我離開待了將近 10 年的公司，以後應該很難以 Melody Day 的身份和大家見面了。我跟公司和成員們都相處了很久，這個決定也很不容易，但為了彼此好還是下定決心了。為了報答過去大家給的愛，還有在未來能展現更好的表現，我會更努力向前奔去的。」最後也向成員表示：「對不起，謝謝，愛妳們。」
另一位成員宥敏的手寫信則詳細說明了確切的狀況：「我們四人（余恩、宥敏、藝仁和車熙）經過長期的思考後，已經在 2018 年 12 月和 Cre.Ker Entertainment 好好地結束了合約，決定各自分道揚鑣。」
2014 年出道的 Melody Day 曾經為《聽見你的聲音》、《主君的太陽》⋯⋯等熱門電視劇演唱過 OST，但活動期間卻經常有漫長的空白期。去年藝仁除外的三名成員登上了《The Unit》再度展現令大眾驚艷的實力，可惜坎坷的演藝路最終仍難逃解散命運。
今年 6 月 Melody Day 還曾發表一首數位新歌「失眠」(Restless)，最後就再聽一次這首歌吧！
（照片與影片來源：Cre.Ker Entertainment、TVDaiy）
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