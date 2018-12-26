Melody Day 出道四年长期空白 今日宣告解散消息！
KPOP 2018年12月26日 星期三13:25 施乃琪
实力与人气不成正比的 Melody Day 是女团中的遗珠之一，出道四年的她们最终决定和公司解约，希望未来还有机会看见成员各自的表现！
Melody 队长丽恩今天在自己的 Instagram 上发表了手写信，首先简单地向粉丝问候后，便表示：「在幸福的年末要跟大家讲这样的消息，真的觉得非常抱歉⋯⋯」
「我离开待了将近 10 年的公司，以后应该很难以 Melody Day 的身份和大家见面了。我跟公司和成员们都相处了很久，这个决定也很不容易，但为了彼此好还是下定决心了。为了报答过去大家给的爱，还有在未来能展现更好的表现，我会更努力向前奔去的。」最后也向成员表示：「对不起，谢谢，爱你们。」
另一位成员宥敏的手写信则详细说明了确切的状况：「我们四人（余恩、宥敏、艺仁和车熙）经过长期的思考后，已经在 2018 年 12 月和 Cre.Ker Entertainment 好好地结束了合约，决定各自分道扬镳。」
2014 年出道的 Melody Day 曾经为《听见你的声音》、《主君的太阳》⋯⋯等热门电视剧演唱过 OST，但活动期间却经常有漫长的空白期。去年艺仁除外的三名成员登上了《The Unit》再度展现令大众惊艳的实力，可惜坎坷的演艺路最终仍难逃解散命运。
今年 6 月 Melody Day 还曾发表一首数位新歌「失眠」(Restless)，最后就再听一次这首歌吧！
（照片与影片来源：Cre.Ker Entertainment、TVDaiy）
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