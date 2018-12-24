光熙在退伍後打了電話給《無限挑戰》的哥哥們！結果卻一直被劉在錫和金泰浩PD吐槽 XD 這個冬天遊韓必吃！韓國甜甜圈王牌Krispy Kreme聖誕系列甜甜圈～ 你是人肉煙囪嗎？ BLACKPINK JISOO這口「仙氣」不簡單XD 今年有機會過到白色聖誕嗎？韓國氣象廳：很難！ 萬人迷河正宇沒有女友，竟打算相親？！ 「小孩就生四五個吧」 來自男神們的聖誕祝福！車太鉉＆宋仲基＆朴寶劍親筆寫祝福：果然是字如其人！ Red Velvet頒獎禮上的可愛出糗！Yeri羞得捂嘴跑下臺而Joy就全程淡定XD

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