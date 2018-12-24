光熙在退伍後打了電話給《無限挑戰》的哥哥們！結果卻一直被劉在錫和金泰浩PD吐槽 XD

光熙在12月7日正式退伍，而他退伍後出演的第一個節目就是和經紀人一起出演的《全知干預視角》。
在23日節目播出，是經紀人去部隊接他的部分，在車上他也打電話《無挑》的哥哥們，劉在錫接起來就說：「光熙啊～很開心吧！恭喜！在哪裡呢？」光熙也說：「現在和經紀人先生一起去....。」結果劉在錫一聽他這樣說就回：「你好像是在錄節目吧？你平時好像不說這種話，我就覺得很奇怪呢！你...經常換經紀人和工作人員（光熙聽到非常驚慌XD）。」
而劉在錫更發揮主持人的本能，不停地再說話（嘮叨），即使是透過手機通話，但也得到了充分的播出份量啊～
接著打電話給金泰浩PD，在撥打前光熙表示非常緊張。而金泰浩PD一接就說：「今天看了下，估計是沒有什麼特別大的事件，網頁頭條就只有你，你退伍的日子還真不錯啊！」光熙也對他說：「退伍後就非常想要打電話給你。」
這時金泰浩PD又說：「《全知干預視角》怎麼又選擇一次冒險呢？你就走好你的路就好，不要老是做一些無意義的兢爭，比如把在錫哥當作競爭對象，要跟著前面的人一步步走。」PD一直吐槽，不過也給光熙一些建言，雖然最後..說了：「短期內應該沒什麼事要和你見面。」XDDD
最後打給了朴明洙，光熙就說：「你是我第一個打電話的人。」朴明洙聽到非常開心馬上說：「我已經給你準備好飯菜和鞋子了。」甚至還在電台炫耀了光熙第一個打電話給他，不知道看到節目播出後，光熙會不會被罵呢（笑）！
因為退伍後整個很消瘦，光熙在節目中表示：「做了很多運動，也對自己進行了管理，不知道反應會是這樣，以為大家都會說變帥了，結果都是說『被關起來了』，瘦了有10公斤。」而光熙也接到了許多綜藝節目的邀請，期待他之後的節目啦！
（圖：MBC）
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