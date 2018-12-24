光熙在退伍后打了电话给《无限挑战》的哥哥们！结果却一直被刘在锡和金泰浩PD吐槽 XD

光熙在12月7日正式退伍，而他退伍后出演的第一个节目就是和经纪人一起出演的《全知干预视角》。
在23日节目播出，是经纪人去部队接他的部分，在车上他也打电话《无挑》的哥哥们，刘在锡接起来就说：「光熙啊～很开心吧！恭喜！在哪里呢？」光熙也说：「现在和经纪人先生一起去....。」结果刘在锡一听他这样说就回：「你好像是在录节目吧？你平时好像不说这种话，我就觉得很奇怪呢！你...经常换经纪人和工作人员（光熙听到非常惊慌XD）。」
而刘在锡更发挥主持人的本能，不停地再说话（唠叨），即使是透过手机通话，但也得到了充分的播出份量啊～
接著打电话给金泰浩PD，在拨打前光熙表示非常紧张。而金泰浩PD一接就说：「今天看了下，估计是没有什么特别大的事件，网页头条就只有你，你退伍的日子还真不错啊！」光熙也对他说：「退伍后就非常想要打电话给你。」
这时金泰浩PD又说：「《全知干预视角》怎么又选择一次冒险呢？你就走好你的路就好，不要老是做一些无意义的兢争，比如把在锡哥当作竞争对象，要跟著前面的人一步步走。」PD一直吐槽，不过也给光熙一些建言，虽然最后..说了：「短期内应该没什么事要和你见面。」XDDD
最后打给了朴明洙，光熙就说：「你是我第一个打电话的人。」朴明洙听到非常开心马上说：「我已经给你准备好饭菜和鞋子了。」甚至还在电台炫耀了光熙第一个打电话给他，不知道看到节目播出后，光熙会不会被骂呢（笑）！
因为退伍后整个很消瘦，光熙在节目中表示：「做了很多运动，也对自己进行了管理，不知道反应会是这样，以为大家都会说变帅了，结果都是说『被关起来了』，瘦了有10公斤。」而光熙也接到了许多综艺节目的邀请，期待他之后的节目啦！
（图：MBC）
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