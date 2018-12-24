光熙在退伍后打了电话给《无限挑战》的哥哥们！结果却一直被刘在锡和金泰浩PD吐槽 XD 这个冬天游韩必吃！韩国甜甜圈王牌Krispy Kreme圣诞系列甜甜圈～ 你是人肉烟囱吗？ BLACKPINK JISOO这口「仙气」不简单XD 今年有机会过到白色圣诞吗？韩国气象厅：很难！ 万人迷河正宇没有女友，竟打算相亲？！ 「小孩就生四五个吧」 来自男神们的圣诞祝福！车太铉＆宋仲基＆朴宝剑亲笔写祝福：果然是字如其人！ Red Velvet颁奖礼上的可爱出糗！Yeri羞得捂嘴跑下台而Joy就全程淡定XD

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