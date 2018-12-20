這溫暖的友情啊～再忙也要一起過生日！朴敘俊公開與朴炯植、防彈V和崔宇植合照！
明星 2018年12月20日 星期四16:55 Yuan
這張合照太可愛啦！好感情也讓許多人羨慕呢～
今日，朴敘俊透過IG公開了與朴炯植、防彈少年團V、崔宇植還有歌手peakboy的合照，並寫下：「為了慶祝生日過了幾天的人和幾天過後就要生日的人，百忙中也要湊出時間，雖然很短暫但也一起度過充實的一天。雖然晚了點，但再次感謝給我祝賀生日的家人、朋友和愛我的粉絲們，不管以後在哪裡，都會盡最大的努力展現出認真的樣子，愛你們。」
另一張則寫下了：「這是和崔宇植游泳池part3。」
朴敘俊和朴炯植、防彈少年團V在2016年因為拍攝《花郎》結識，即使行程都很繁忙也都會相約見面；與崔宇植是2012年《Family》後就成為了至親；peakboy則是中學就認識的朋友，V也曾在推特推薦過他的歌曲。這次一起見面則讓不少粉絲表示：「組合越來越強大」、「感情真的很好呢」等。
（IG@bn_sj2013、防彈少年團推特、KBS）
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