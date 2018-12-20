这温暖的友情啊～再忙也要一起过生日！朴叙俊公开与朴炯植、防弹V和崔宇植合照！

这温暖的友情啊～再忙也要一起过生日！朴叙俊公开与朴炯植、防弹V和崔宇植合照！

明星   2018年12月20日   星期四16:55   Yuan   57

这张合照太可爱啦！好感情也让许多人羡慕呢～

今日，朴叙俊透过IG公开了与朴炯植、防弹少年团V、崔宇植还有歌手peakboy的合照，并写下：「为了庆祝生日过了几天的人和几天过后就要生日的人，百忙中也要凑出时间，虽然很短暂但也一起度过充实的一天。虽然晚了点，但再次感谢给我祝贺生日的家人、朋友和爱我的粉丝们，不管以后在哪里，都会尽最大的努力展现出认真的样子，爱你们。」

另一张则写下了：「这是和崔宇植游泳池part3。」

朴叙俊和朴炯植、防弹少年团V在2016年因为拍摄《花郎》结识，即使行程都很繁忙也都会相约见面；与崔宇植是2012年《Family》后就成为了至亲；peakboy则是中学就认识的朋友，V也曾在推特推荐过他的歌曲。这次一起见面则让不少粉丝表示：「组合越来越强大」、「感情真的很好呢」等。

（IG@bn_sj2013、防弹少年团推特、KBS）

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留言/评论
  • Ally Lai
    17小时前
  • Jenny Peng
    Helen WuEmma Wu他們感情真的很好耶！然後我想看泰亨的小肚肚🙋‍♀️
    6小时前
  • 林映岑
    其實大家都很想看水底下吧！🤣
    15小时前
  • Xiaowan Lin
    副會長的朋友圈好強大，想跳近游泳池😂
    16小时前
  • 陳冠鴒
    14小时前
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