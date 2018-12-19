只是阅读剧本就感受到甜蜜蜜的气氛！李栋旭、刘寅娜默契大爆发 tvN《触及真心》剧组欢乐又融洽

现场真的笑声不断！刘寅娜展现「醉酒演技」，看到这样的刘寅娜，李栋旭也即兴发挥，默契100分啊！ #tvN在2019年的首部水木剧 #文章里有出演角色们的介绍哦
预计接档《男朋友》（主演：宋慧乔、朴宝剑）、於明年（2019年）播出的tvN新水木剧（周三、四）《触及真心》，改编自网路小说，描述顶级女演员「吴真心」突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师「权正录」那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。
在剧本阅读现场，可以看到演员们一一有朝气的向大家问好，气氛继融洽又欢乐。继《鬼怪》后二次合作，男主角李栋旭表示：「为了明年可以给tvN强烈的一击，我会努力的！」而女主角刘寅娜则说：「一起制作出幸福的作品吧～」
大家一一对台词，笑声不断。除了男、女主角的超好感组合外，有个性的配角们也是看点之一。只是对台词就觉得如此速配，也让人相当期待电视剧正式播出！最后，不妨来看看角色们的简单介绍：
▲李栋旭饰演完美主义律师「权正禄」，是律师事务所中胜率百分之百的律师。
▲刘寅娜饰演出道15年的演员「吴允书／吴真心」，她突然出现在权正禄执业的律师事务所中。
▲申东旭饰演暖男检察官「金世元」，是权正禄的大学同窗、现任室友。
▲吴正世饰演事务所的老板「连俊奎」，是吴允书的隐性热血粉丝。
▲沈亨倬饰演「崔允赫」，专门负责离婚诉讼的律师，不只自恋，还是个妈宝。
▲张少妍饰演「杨恩智」，是事务所中老练的秘书，10年来以一挡百。
▲李准赫饰演「连俊锡」，是演员公司的社长，曾发掘过吴允书的伯乐。
▲朴庆惠饰演「段文熙」，是一位小心翼翼又富正义感的律师，特徵是秒速坠入情网。
（图片、影片来源：tvN《触及真心》）
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