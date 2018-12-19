BTOB陸星材收到tvN新漫改劇《烤麵包的男人》男主角出演提案！有望與《百日的郎君》導演合作

BTOB陸星材收到tvN新漫改劇《烤麵包的男人》男主角出演提案！有望與《百日的郎君》導演合作

韓劇   2018年12月19日   星期三11:44   JiaJia  

終於啊！自從2016年出演tvN《鬼怪》後就沒有接戲的BTOB陸星材，終於要回歸小螢幕了嗎？ #又是一部漫改劇 #角色設定是會變成人類的貓咪


今日（19日），據相關人士表示，BTOB陸星材接到改編自Naver漫畫《快過來》的tvN新劇《烤麵包的男人》男主角出演提案，有望在劇中飾演常常幻化為人類的貓咪。為了主人想變成人類，為了留在她身邊而過著提心吊膽的雙重生活。對此，所屬社給予回應：「確實收到《烤麵包的男人》出演提案，目前正在積極討論中。」


偶像出身的陸星材於2014年以tvN《九數少年》為起點，正式對演技發起挑戰。之後陸續出演KBS 2TV《Who Are You－學校2015》、SBS《村莊：阿雉阿拉的秘密》和tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》，實力備受認可。另外，該部作品預計於明年（2019年）上半年播出，《百日的郎君》李忠載導演執導，《不要戀愛要結婚》、《內向的老闆》的朱華美編劇執筆，描述變身成人類的貓咪和他的主人之間，半真實、半虛偽的同居愛情故事。

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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