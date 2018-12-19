BTOB陆星材收到tvN新漫改剧《烤面包的男人》男主角出演提案！有望与《百日的郎君》导演合作

BTOB陆星材收到tvN新漫改剧《烤面包的男人》男主角出演提案！有望与《百日的郎君》导演合作

韩剧   2018年12月19日   星期三11:44   JiaJia  

终於啊！自从2016年出演tvN《鬼怪》后就没有接戏的BTOB陆星材，终於要回归小萤幕了吗？ #又是一部漫改剧 #角色设定是会变成人类的猫咪


今日（19日），据相关人士表示，BTOB陆星材接到改编自Naver漫画《快过来》的tvN新剧《烤面包的男人》男主角出演提案，有望在剧中饰演常常幻化为人类的猫咪。为了主人想变成人类，为了留在她身边而过著提心吊胆的双重生活。对此，所属社给予回应：「确实收到《烤面包的男人》出演提案，目前正在积极讨论中。」


偶像出身的陆星材於2014年以tvN《九数少年》为起点，正式对演技发起挑战。之后陆续出演KBS 2TV《Who Are You－学校2015》、SBS《村庄：阿雉阿拉的秘密》和tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》，实力备受认可。另外，该部作品预计於明年（2019年）上半年播出，《百日的郎君》李忠载导演执导，《不要恋爱要结婚》、《内向的老板》的朱华美编剧执笔，描述变身成人类的猫咪和他的主人之间，半真实、半虚伪的同居爱情故事。

（图片来源：KSD、TVDaily）

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