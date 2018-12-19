《YG寶石盒》竟然將相親節目的組CP方法，搬到選秀節目裡變成淘汰方法了？！
綜藝 2018年12月19日 星期三08:00 ZJM
網友對此幾乎是清一色的吐槽：「這是把孩子們的夢想當兒戲嗎？ 」
在上周第5期的末尾，預告了下一集的內容。 預備出道組7人在享受遊樂場的愉快時光，但卻突然讓他們兩兩組隊。 這樣7人就劃分成三組小分隊，每組兩人，並因此有1個人沒法組隊成功。 這個人就因此被踢出預備出道組，「下降等級」而重回練習生的身份。
這種方式有沒有讓你聯想到相親綜藝裡的組CP呢？ 雖然說這也是在考核人際交往能力，但如此沒有被選擇的一人，想必會讓人留下心理陰影。
對於這個選拔淘汰方式，網友評論道：「這是把出道當兒戲嗎？ 」、「肯定會壓力很大吧」、 「這難道不是讓孩子們互相排擠嗎」、「太過分了，一定要這樣傷孩子的心嗎？ 」、「真的太沒有公正性、效率性了」等等。
另外，將在下星期播出的第6期中，會有預備出道組成員VS練習生的對抗，與之前的1:1對抗不同，會是2:2的PK。
圖：《YG寶石盒》截圖
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留言/評論
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這種老闆真的是活在自己的世界裡，催殘的對待夢想的年輕人! 唉……又有人要冰凍許久!
2小時前
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不久以後還會公開他們的廚藝，去西班牙開餐廳考驗他們的應變力
這樣節目才會豐富完美🤭
3小時前
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