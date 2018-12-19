《YG宝石盒》竟然将相亲节目的组CP方法，搬到选秀节目里变成淘汰方法了？！
综艺 2018年12月19日 星期三08:00 ZJM
网友对此几乎是清一色的吐槽：「这是把孩子们的梦想当儿戏吗？ 」
在上周第5期的末尾，预告了下一集的内容。 预备出道组7人在享受游乐场的愉快时光，但却突然让他们两两组队。 这样7人就划分成三组小分队，每组两人，并因此有1个人没法组队成功。 这个人就因此被踢出预备出道组，「下降等级」而重回练习生的身份。
这种方式有没有让你联想到相亲综艺里的组CP呢？ 虽然说这也是在考核人际交往能力，但如此没有被选择的一人，想必会让人留下心理阴影。
对於这个选拔淘汰方式，网友评论道：「这是把出道当儿戏吗？ 」、「肯定会压力很大吧」、 「这难道不是让孩子们互相排挤吗」、「太过分了，一定要这样伤孩子的心吗？ 」、「真的太没有公正性、效率性了」等等。
另外，将在下星期播出的第6期中，会有预备出道组成员VS练习生的对抗，与之前的1:1对抗不同，会是2:2的PK。
图：《YG宝石盒》截图
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留言/评论
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這種老闆真的是活在自己的世界裡，催殘的對待夢想的年輕人! 唉……又有人要冰凍許久!
2小时前
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不久以後還會公開他們的廚藝，去西班牙開餐廳考驗他們的應變力
這樣節目才會豐富完美🤭
3小时前
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