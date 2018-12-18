孫浩俊的「超級摯友」來啦！允浩參與《Coffee Friends》第2次節目錄製，以兼職生的身份加入！
綜藝 2018年12月18日 星期二12:34 Yuan
看來《Coffee Friends》的「兼職生」也都很有看頭呀（笑），超期待播出的啊！
《Coffee Friends》來源於柳演錫和孫浩俊今年一直在做的同名公益捐贈活動，他們親自駕駛咖啡車四處分享飲料，出價多少由購買者決定，讓所有人都能參與這個捐贈的項目，營業收入將用於捐款。
節目由羅䁐錫PD擔任創意總監；朴熙妍PD擔任導演，朴熙妍PD也提到：「看到柳演錫和孫浩俊一年來進行的捐贈活動，對他們的初衷很有共鳴，於是決定拍成綜藝節目。」在近日進行了第2次拍攝，官方帳號看到柳演錫和孫浩俊在籤筒抽出幸運的人。
今日有媒體報導，東方神起允浩將出演《Coffee Friends》，已在上午出發濟州島進行錄製。兩人在高中相識，更是演藝圈中出了名的摯友，平日、出遊照中總有對方身影。之前他們親自駕駛咖啡車時，允浩也曾參與過活動，這次又一起進行拍攝，讓不少粉絲都很期待。
另外，《Coffee Friends》確定接檔《懂也沒用的神秘雜學詞典3》在明年1月4日（五）韓國時間晚上9點10分首播。
（圖：IG@2019coffeefriends、IG@sonhojun_official、MBC)
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