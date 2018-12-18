孙浩俊的「超级挚友」来啦！允浩参与《Coffee Friends》第2次节目录制，以兼职生的身份加入！
综艺 2018年12月18日 星期二12:34 Yuan
看来《Coffee Friends》的「兼职生」也都很有看头呀（笑），超期待播出的啊！
《Coffee Friends》来源於柳演锡和孙浩俊今年一直在做的同名公益捐赠活动，他们亲自驾驶咖啡车四处分享饮料，出价多少由购买者决定，让所有人都能参与这个捐赠的项目，营业收入将用於捐款。
节目由罗䁐锡PD担任创意总监；朴熙妍PD担任导演，朴熙妍PD也提到：「看到柳演锡和孙浩俊一年来进行的捐赠活动，对他们的初衷很有共鸣，於是决定拍成综艺节目。」在近日进行了第2次拍摄，官方帐号看到柳演锡和孙浩俊在签筒抽出幸运的人。
今日有媒体报导，东方神起允浩将出演《Coffee Friends》，已在上午出发济州岛进行录制。两人在高中相识，更是演艺圈中出了名的挚友，平日、出游照中总有对方身影。之前他们亲自驾驶咖啡车时，允浩也曾参与过活动，这次又一起进行拍摄，让不少粉丝都很期待。
另外，《Coffee Friends》确定接档《懂也没用的神秘杂学词典3》在明年1月4日（五）韩国时间晚上9点10分首播。
（图：IG@2019coffeefriends、IG@sonhojun_official、MBC)
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻