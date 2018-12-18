《BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN SEOUL》香港戲院今天預售！

香港的ARMY準備好了嗎？
《BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN SEOUL》全球戲院一日限定，同步上映。於首爾奧林匹克體育場拍攝，捕捉BTS《LOVE YOURSELF》世界巡迴演唱會首站的精彩演出。
是次世界巡迴演唱會風魔萬千來自北美、歐洲及亞洲的A.R.M.Y，實為2018年最被熱搶的巡迴演唱會。
ARMY不但可近距離欣賞整個演唱會，更能貼身感受BTS的澎湃活力及藝術才華。全球各地的ARMY更可一同慶賀 BTS直捲全球、橫掃各大國際獎項的空前成功！Screen X 版本於全球約15 個國家同步上映。 Screen X 270 度 3 面熒幕全景放映技術將為觀眾帶來獨有的沈浸式體驗。
戲票於12月18日公開預售。
預售網址:
百老匯及 PALACE院線 : https://www.cinema.com.hk/tc/movie/special/19
AMC 院線 : https://www.amccinemas.com.hk/en/movie/special/19
CGV Cinemas (Screen X version) : https://cgv.com.hk/zh/
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