《BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN SEOUL》香港戏院今天预售！

香港的ARMY准备好了吗？
《BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN SEOUL》全球戏院一日限定，同步上映。於首尔奥林匹克体育场拍摄，捕捉BTS《LOVE YOURSELF》世界巡回演唱会首站的精彩演出。
是次世界巡回演唱会风魔万千来自北美、欧洲及亚洲的A.R.M.Y，实为2018年最被热抢的巡回演唱会。
ARMY不但可近距离欣赏整个演唱会，更能贴身感受BTS的澎湃活力及艺术才华。全球各地的ARMY更可一同庆贺 BTS直卷全球、横扫各大国际奖项的空前成功！Screen X 版本於全球约15 个国家同步上映。 Screen X 270 度 3 面荧幕全景放映技术将为观众带来独有的沈浸式体验。
戏票於12月18日公开预售。
预售网址:
百老汇及 PALACE院线 : https://www.cinema.com.hk/tc/movie/special/19
AMC 院线 : https://www.amccinemas.com.hk/en/movie/special/19
CGV Cinemas (Screen X version) : https://cgv.com.hk/zh/
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