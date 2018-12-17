勝利吐槽被經紀人背叛：說無法再跟著我，轉臉就選擇了... 網民：換我也選她們XD

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藝人和經紀人是相輔相成的存在，我們也經常看到經紀人結婚，所帶的藝人大手筆送新婚禮物的報導。 然而BIGBANG勝利和經紀人卻是一對「背叛與被背叛」的存在。

在最近播出的《街邊頻道》中，勝利就爆料人氣女團BLACKPINK的經紀人是自己的前經紀人。

當天的節目中播出了Jennie作為SOLO出道的故事，同隊好友JISOO為《人氣歌謠》節目組的所有工作人員送上貼有「發光的Jennie就拜託咯~」標籤的維他命飲料，梁世亨等人坐在攝影棚內目擊了整個過程，他問JISOO：「這是誰拍的？ 」JISOO回答：「是經紀人哥哥拿了我的自拍神器。」

此時坐在一旁的勝利突然說道：「BLACKPINK的經紀人其實是我的... 前經紀人，跟了我3年，突然有一天說實在幹不下去了，沒想到一轉臉就去了BLACKPINK那邊。 」一番話逗得全場哈哈大笑。



節目播出後，勝利的發言引起了不少觀眾的關注，眾人紛紛留言調侃：「換做是我也選擇BLACKPINK」、「男生當然會選女團啊」。

「圖：《街邊頻道》」

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