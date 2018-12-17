胜利吐槽被经纪人背叛：说无法再跟著我，转脸就选择了... 网民：换我也选她们XD

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艺人和经纪人是相辅相成的存在，我们也经常看到经纪人结婚，所带的艺人大手笔送新婚礼物的报导。 然而BIGBANG胜利和经纪人却是一对「背叛与被背叛」的存在。

在最近播出的《街边频道》中，胜利就爆料人气女团BLACKPINK的经纪人是自己的前经纪人。

当天的节目中播出了Jennie作为SOLO出道的故事，同队好友JISOO为《人气歌谣》节目组的所有工作人员送上贴有「发光的Jennie就拜托咯~」标签的维他命饮料，梁世亨等人坐在摄影棚内目击了整个过程，他问JISOO：「这是谁拍的？ 」JISOO回答：「是经纪人哥哥拿了我的自拍神器。」

此时坐在一旁的胜利突然说道：「BLACKPINK的经纪人其实是我的... 前经纪人，跟了我3年，突然有一天说实在干不下去了，没想到一转脸就去了BLACKPINK那边。 」一番话逗得全场哈哈大笑。



节目播出后，胜利的发言引起了不少观众的关注，众人纷纷留言调侃：「换做是我也选择BLACKPINK」、「男生当然会选女团啊」。

「图：《街边频道》」

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