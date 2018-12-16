來韓國旅遊記得帶夠錢！物價飛漲炸雞都快吃不起了

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旅行除了欣賞異國風情、領悟外國文化之外，還有兩個重要的意義就是「逛吃」與「買買買」。 只是，要來韓國的小夥伴們可能要準備更多的錢了，物價又又又漲了，這都是2018年第N次漲價了呢。

自2016年以來，新鮮食品指數連續二年超過6%，而農蓄水產品的價格同期上漲3.8%和5.5%。 在人們眼中最為普通的大醬和泡菜湯已經漲到了7000-8000圓（韓幣，下同）。 有白領訴苦，現在午飯只吃一個漢堡加一杯咖啡都不止1萬。 不少街頭的咖啡店的美式咖啡的價格已經飆升至了5000圓。



在韓國人看來最不受歡迎的速食市場都在漲價，Lotteria就從11月1日提高了69款產品的價格。 而外賣的起送費用則從10000圓提升至了11000圓。 南陽乳業、咖啡、八道等和民眾息息相關的飲食業都在漲價，有些甚至超過了10%。



去韓國旅行必吃的炸雞也沒能逃過漲價的命運。炸雞連鎖品牌BBQ價格聯防上漲，最近還上調了3種炸雞售價。人氣炸雞「黃金橄欖油炸雞」的售價由16000圓上調至18000圓，部分加盟店還向消費者收取送餐費，這樣一隻炸雞的售價將達20000圓。

除了「吃」之外，計程車也在漲價，從以前的1900圓漲到2400圓，然後又漲到了3000圓，每142米增加100圓，模範TAXI的起步價從4500漲到了5000圓。



瑞士聯合銀行發佈的2018年世界各城市生活成本及物價和收入報告顯示，韓國首都首爾的物價水準相當高，達到了世界第三 ，但韓國國民自己都吐槽，物價飛漲工資不漲，生活都變得更艱難。 工資的增長速度已經遠遠跟不上物價快速增長的速度了。

「圖：NATE NEWS」

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