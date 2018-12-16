来韩国旅游记得带够钱！物价飞涨炸鸡都快吃不起了

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旅行除了欣赏异国风情、领悟外国文化之外，还有两个重要的意义就是「逛吃」与「买买买」。 只是，要来韩国的小伙伴们可能要准备更多的钱了，物价又又又涨了，这都是2018年第N次涨价了呢。

自2016年以来，新鲜食品指数连续二年超过6%，而农蓄水产品的价格同期上涨3.8%和5.5%。 在人们眼中最为普通的大酱和泡菜汤已经涨到了7000-8000圆（韩币，下同）。 有白领诉苦，现在午饭只吃一个汉堡加一杯咖啡都不止1万。 不少街头的咖啡店的美式咖啡的价格已经飙升至了5000圆。



在韩国人看来最不受欢迎的速食市场都在涨价，Lotteria就从11月1日提高了69款产品的价格。 而外卖的起送费用则从10000圆提升至了11000圆。 南阳乳业、咖啡、八道等和民众息息相关的饮食业都在涨价，有些甚至超过了10%。



去韩国旅行必吃的炸鸡也没能逃过涨价的命运。炸鸡连锁品牌BBQ价格联防上涨，最近还上调了3种炸鸡售价。人气炸鸡「黄金橄榄油炸鸡」的售价由16000圆上调至18000圆，部分加盟店还向消费者收取送餐费，这样一只炸鸡的售价将达20000圆。

除了「吃」之外，计程车也在涨价，从以前的1900圆涨到2400圆，然后又涨到了3000圆，每142米增加100圆，模范TAXI的起步价从4500涨到了5000圆。



瑞士联合银行发布的2018年世界各城市生活成本及物价和收入报告显示，韩国首都首尔的物价水准相当高，达到了世界第三 ，但韩国国民自己都吐槽，物价飞涨工资不涨，生活都变得更艰难。 工资的增长速度已经远远跟不上物价快速增长的速度了。

「图：NATE NEWS」

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