Red Velvet Wendy如何從「母胎胖」逆襲成「紙片人」？姜鎬童聽後感歎：這樣吃我會死掉

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為了能在鏡頭前展現更完美的比例，藝人們在背地裡不知道花費了多少苦心瘦身，愛豆成員們更是如此。 有些出道初期肉肉的成員們都經過一番地獄式減肥之後才擁有了現在的「紙片人」身材。 Red Velvet成員Wendy就是其中之一。

出道前的Wendy其實並不算胖，臉蛋圓圓的，大腿也只是比愛豆看上去粗了一點而已，但是要想在競爭激烈的愛豆圈拼出一番天地，減肥就必不可少。 最近Red Velvet就做客了《請給一頓飯Show》，Wendy還透露如何從「母胎胖女孩」變成「紙片人」的瘦身法。

姜鎬童看到纖瘦苗條的Red Velvet成員們，很是好奇地問：「你們也減肥嗎？ 」Wendy和澀琪異口同聲地回答：「活動的時候會集中管理，不怎麼吃東西。 」Wendy還向眾人透露了自己減肥和維持身材的秘訣，稱：「起床之後會喝由黑豆、脫脂牛奶、捲心菜和蘋果打成的汁，緊接著為了消食會跳繩10000個。 午飯和晚飯並在一起吃，喝一包南瓜汁。 」



Wendy的殘酷瘦身法聽得李京奎震驚不已，姜鎬童也說「這樣吃的話我會死掉」。 看到兩位大前輩對自己投來擔心的視線，Wendy立刻解釋說：「只是在練習生時候這樣吃，現在再叫我這樣做可能也不行。 」



「圖：《請給一頓飯Show》截圖」

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